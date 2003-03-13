Фотомонтаж: микроавтобус определенной модели

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт4 заявки196 просмотров

Фотомонтаж изображения, необходимо изобразить микроавтобус конкретной модели движущимся или стоящим на улице возле жилого дома, на микроавтобусе должны быть установлены крепления для перевозки велосипедов.

Подробности — в приложенном ТЗ.

Просьба предлагать сроки и цены только после ознакомления с ТЗ.

12 лет назад
nedvigimost24
Куликов 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров