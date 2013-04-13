Нужно заменить на картинке текст на другой.

Картинка: http://s017.radikal.ru/i431/1304/b2/0dd1adf28307.jpg

Нужно заменить название игры с английского на китайское (перевод есть). Стиль шрифта - любой, какой будет лучше монироваться; не нужно делать так высокохудожественно, как в англ. варианте.

+ нужно прилепить на картинку стикеры «Play 1 version» и «Play 2 version» (тоже на китайском).

Подробное задание + перевод + картинки - в прикрепленном файле.