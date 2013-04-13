обработка 250 фото
Нужно заменить на картинке текст на другой.
Картинка: http://s017.radikal.ru/i431/1304/b2/0dd1adf28307.jpg
Нужно заменить название игры с английского на китайское (перевод есть). Стиль шрифта - любой, какой будет лучше монироваться; не нужно делать так высокохудожественно, как в англ. варианте.
+ нужно прилепить на картинку стикеры «Play 1 version» и «Play 2 version» (тоже на китайском).
Подробное задание + перевод + картинки - в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
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