Доработать фотографии

Есть фотографии надо фрагмент с одной фотографии вставить в другую. А точнее на одной фото мешок его надо вырезать, а на другой кресло(или стул) надо вот этот мешок поставить на кресло как будто он там и был.Таках вариантов надо сделать итого семь штук! Исходники во вложении. вопросы в личку!! Жду предложений!