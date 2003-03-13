Доработать фотографии

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Закрыт11 заявок249 просмотров

Есть фотографии надо фрагмент с одной фотографии вставить в другую. А точнее на одной фото мешок его надо вырезать, а на другой кресло(или стул) надо вот этот мешок поставить на кресло как будто он там и был.Таках вариантов надо сделать итого семь штук! Исходники во вложении. вопросы в личку!! Жду предложений!

12 лет назад
foxels
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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