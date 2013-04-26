Ретуширование и обработка 20-30 фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок349 просмотров

Требуется дизайнер для обработки фотографий людей в интерьере и интерьеров. Фотографии нужно отретушировать, в общем хорошенько «отполировать» и довести до лоска, чтобы можно было разместить на обложку журнала. На некоторых фотографиях нужно увеличить количество волос на голове, на некоторых сделать чтобы не было заметно загрязнения на одежде, которые проявились из-за вспышек. На одной у сапог закрасить пряжки и сапоги сделать более элегантными или затемнить, еще на одной изображение на телевизоре поменять на другое. На других фотографиях проще. Полный список будет предоставлен исполнителю.

Примеры фотографий:

http://welldesign.ru/IMG_8339.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8406.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8418.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8507.jpg

Всего порядка 20-30 фотографий.

Предложения должны содержать:

— Примеры работ;

— Стоимость обработку одной фотографии;

— Общая стоимость работы;

— Сроки исполнения;

— Желаемая форма оплаты.

12 лет назад
welldesign
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
6 дней
Работали уже не один раз. Продолжаю рекомендовать!
Отличный заказчик.чёткое ТЗ,своевременная оплата.Приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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