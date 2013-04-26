Ретуширование и обработка 20-30 фотографий

Требуется дизайнер для обработки фотографий людей в интерьере и интерьеров. Фотографии нужно отретушировать, в общем хорошенько «отполировать» и довести до лоска, чтобы можно было разместить на обложку журнала. На некоторых фотографиях нужно увеличить количество волос на голове, на некоторых сделать чтобы не было заметно загрязнения на одежде, которые проявились из-за вспышек. На одной у сапог закрасить пряжки и сапоги сделать более элегантными или затемнить, еще на одной изображение на телевизоре поменять на другое. На других фотографиях проще. Полный список будет предоставлен исполнителю.

Примеры фотографий:

http://welldesign.ru/IMG_8339.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8406.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8418.jpg

http://welldesign.ru/IMG_8507.jpg

Всего порядка 20-30 фотографий.

Предложения должны содержать:

— Примеры работ;

— Стоимость обработку одной фотографии;

— Общая стоимость работы;

— Сроки исполнения;

— Желаемая форма оплаты.