Нужно сделать 2 водяных знака.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок326 просмотров

Приветствую!

В общем ТЗ такое, есть примеры водных знаков, их нужно будет прорисовать отдельно в фотошопе.

Примерные сроки 2-3 дня, бюджет 30-40$ за 2 знака. Пример закину в личку.

12 лет назад
karpovec1
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
1 день
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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
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