karpovec1

Денис karpovec1

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

o_as
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужно сверстать сайт на WP
WordPress
Приятные впечатления о сотрудничестве! Четкое задание, вежливое общение и моментальная оплата! Рекомендую!!!!
Антон справился с заказом быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Заменить лицо на фотографии
Хорошие впечатления от сотрудничества. Задача несложная, грамотная постановка желаемого результата, утверждение и оплата - моментально! Спасибо за проект
Все быстро и качественно, хорошая работа!
Ответный отзыв
ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Заменить лицо на фотографии
Денис, отличный, надёжный заказчик. Сотрудничеством доволен. Рекомендую как заказчика!
Все супер, спасибо за роботу!
Ответный отзыв
ivan09
Яков 
58 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужно заменить лицо на фото
Сотрудничеством доволен. Оплата моментальная. Рекомендую как заказчика.
Быстро и качественно, спасибо за работу!
Ответный отзыв
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Составить СЯ
Денис замечательный работодатель. Приятное общение и своевременная оплата гарантирована. Всем рекомендую!
Все быстро и качественно, спасибо еще раз Илье за помощь! Рекомендую
Ответный отзыв
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