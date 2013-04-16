Нужно сверстать шаблон для WP. Дизайн уже готов, он в файлах.
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлах. (лицо с фото парня на белом фоне "прикрепить" вместо лица азиата)Завершен11 лет назад
- $250
День добрый, нужно переделать дизайн шаблона вордпресс, так же добавить возможность размещения обьвлений (или сделать как отдельный раздел). Нужен человек с хорошим опытом работы в данной отросли.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлахЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Качество фотографий увы не лучшее.Завершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток, нужно сделать выборку слов и составить Семантическое Ядро по нескольким сайтам. Примерно количество ключей на 1 сайт 2-3к. Часть примера для сдачи отчета в прикрепленных файлах.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день, нужен человек c опытом работы по созднанию целевих страниц и малостраничников в вордпрессе, примерная стоимость 1 шаблона 20-50 долл.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте, ищу человека который разбирается и имеет опыт в работе хостинг компаний. Есть задача открыть платный хостинг, и нужен тот кто умеет подсказать правильный выход и высветлить все нюансы по работе в данной сфере. ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Приветствую! В общем ТЗ такое, есть примеры водных знаков, их нужно будет прорисовать отдельно в фотошопе. Примерные сроки 2-3 дня, бюджет 30-40$ за 2 знака. Пример закину в ...Завершен12 лет назад