Необходимо обработать фото, почистить лицо, отражения на стекле, убрать лишние элементы с фото. Нужно 3 варианта 1. фон фото 112, девушка фото 094, 2. фото 109, 3. фото 103
Заменить лицо на фотографии
Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлах. (лицо с фото парня на белом фоне "прикрепить" вместо лица азиата)
Выбранный исполнитель
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