Заменить лицо на фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен6 заявок220 просмотров

Добрый день, нужно быстро и качественно заменить лицо на фотографии. Фотографии в прикрепленных файлах. (лицо с фото парня на белом фоне "прикрепить" вместо лица азиата)

11 лет назад
karpovec1
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Все быстро и качественно, хорошая работа!
Хорошие впечатления от сотрудничества. Задача несложная, грамотная постановка желаемого результата, утверждение и оплата - моментально! Спасибо за проект

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад