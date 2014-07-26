Обработка фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок353 просмотра

Срочно! Срочно! Срочно! Требуется обработать фотографию и убрать предмет с кадра на сколько это можно.

11 лет назад
mike-120
Михаил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$6
1 день
Всё отлично,Александр хорошо справился с задачей,качественно и быстро. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Хороший проект, приятное сотрудничество, оплата вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад