Редактирование текста в PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен13 заявок312 просмотров

Есть PSD шаблон, по которому необходимо сделать несколько картинок с разными текстами

Сам шаблон: http://c2n.me/iAq9MG

Необходимо менять только тексты, то есть наименование товара и количество.

Данные брать от сюда: http://gidrolock.ru/stoimost/price/

Задание будет разбито на несколько этапов, на первой этапе надо будет сделать фото для всех комплектов с краном серии Professional.

11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Все отлично, на высшем уровне! Очень приятно работать!
С такими заказчиками приятно иметь дело. Увлекательный проект. Быстрая оплата Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад