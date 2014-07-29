Редактирование текста в PSD

Есть PSD шаблон, по которому необходимо сделать несколько картинок с разными текстами

Сам шаблон: http://c2n.me/iAq9MG

Необходимо менять только тексты, то есть наименование товара и количество.

Данные брать от сюда: http://gidrolock.ru/stoimost/price/

Задание будет разбито на несколько этапов, на первой этапе надо будет сделать фото для всех комплектов с краном серии Professional.