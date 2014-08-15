Обработать фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок445 просмотров

Необходимо обработать фото, почистить лицо, отражения на стекле, убрать лишние элементы с фото.

Нужно 3 варианта 1. фон фото 112, девушка фото 094, 2. фото 109, 3. фото 103

11 лет назад
zebrairk
Сергей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gushchin87
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$7
2 дня
Все отлично, спасибо за приятное сотрудничество
Сергей отличный, а что самое главное адекватный заказчик и очень интересный проект. Были предоставлены все необходимые материалы. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

gushchin87
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад