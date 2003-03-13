Нужна хорошая ретушь фото. 5 шт Образец фото прикреплен.
Обработка фотографий в Lightroom и Photoshop
Добрый день!
Работа заключается в обработке фото сессии: до 2000 фото в Lightroom и 50-100 фото ретушь в Photoshop. Рассматриваются кандидаты с примерами работ, перед подачей заявки позаботьтесь о наличии портфолио.
Представьте ваши требования в соотношении количество/цена и сроки выполнения работы.
Жду ваших заявок, уважаемые фрилансеры!
P.S. Для жителей Новосибирска возможна встреча.
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