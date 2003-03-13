Обработка фотографий в Lightroom и Photoshop

Добрый день!

Работа заключается в обработке фото сессии: до 2000 фото в Lightroom и 50-100 фото ретушь в Photoshop. Рассматриваются кандидаты с примерами работ, перед подачей заявки позаботьтесь о наличии портфолио.

Представьте ваши требования в соотношении количество/цена и сроки выполнения работы.

Жду ваших заявок, уважаемые фрилансеры!

P.S. Для жителей Новосибирска возможна встреча.