Обработка фотографий, формат Jpeg, для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки245 просмотров

Обработка фотографий (торты, пирожные) для выкладки на сайт, а также для рекламных каталогов в заданном формате и стиле с сохранением фирменного стиля (обрезка, наложение фонов и пр.).

11 лет назад
zebrana
Марина 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров