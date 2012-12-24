zebrana

Марина zebrana

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Обработка фотографий

    Требуется обработка фотографий для выкладки на сайт. ТОРТЫ!! Суть: исходник высокого качества обрабатываем (вырезаем обрабатываем делаем вкусным с помощью средств фотошопа, натягиваем фон, высылаем обработ оригинал ...

    Обработка фотографий36 заявок
    Закрыт
    12 лет назад