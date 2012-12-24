$100
Обработка фотографий (торты, пирожные) для выкладки на сайт, а также для рекламных каталогов в заданном формате и стиле с сохранением фирменного стиля (обрезка, наложение фонов и пр.).
Обработка фотографий22 заявки
Закрыт
11 лет назад
Обработка фотографий (торты, пирожные) для выкладки на сайт, а также для рекламных каталогов в заданном формате и стиле с сохранением фирменного стиля (обрезка, наложение фонов и пр.).
Требуется обработка фотографий для выкладки на сайт. ТОРТЫ!! Суть: исходник высокого качества обрабатываем (вырезаем обрабатываем делаем вкусным с помощью средств фотошопа, натягиваем фон, высылаем обработ оригинал ...