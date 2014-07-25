106 фотографий необходимо почистить от заднего фото. Фото мебели. Я добавлю ещё к тексту: Работа простая и подойдёт для новичков. Здесь не требуется дополнительной коррекции. Аккуратно обрезать и сгладить кромки - ...
Убрать фон и увеличить разрешение
Здравствуйте! Требуется убрать фон и увеличить разрешение 8 фотографий
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