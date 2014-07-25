Убрать фон и увеличить разрешение

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен30 заявок385 просмотров

Здравствуйте! Требуется убрать фон и увеличить разрешение 8 фотографий

11 лет назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$8
1 день
Все качественно и быстро. Благодарю!
Отличный заказчик, приятно было работать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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