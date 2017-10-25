Разработайте проект манежа для выгула лошадей шириной 20 метров и высотой 4 метра. В центре манежа должен быть столб, крыша из профнастила. Проект должен соответствовать условиям региона Ленинградская область.
- Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт2 года назад
Разработать эскизный проект двухскатного ангара с указанием размеров, согласно прикрепленным планам. Материалы будут уточнены в процессе обсуждения. Важно учесть все детали для точности проектирования.Чертежи и Схемы13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, разработать плагин для оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел о фэн-шуй с примерами, оформить блок услуг и интегрировать отзывы из Instagram. Также необходимо загрузить сайт на хостинг и привязать домен.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, создать плагин для оптимизации, добавить метатеги и отредактировать раздел 'Проблемы при плохом фэн-шуй'. Также требуется оформить блок услуг, добавить отзывы из Instagram, загрузить сайт на хостинг и привязать домен.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать 5 фотографий товара для размещения на Wildberries. Первое фото на белом фоне с надписью 'хит продаж' и рамкой. Второе фото на розовом фоне, третье, четвертое и пятое с преимуществами и характеристиками товара. Соотношение 3:4, разрешение от 900x1200. Примеры оформления предоставлены.Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен4 года назад
Необходима верстка лендинга с адаптивным дизайном. Включает интеграцию метрики и социальных сетей. Дизайн уже готов и будет предоставлен для работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
Разработать макет лендинга Фэн-Шуй. Желательно понимание продукта или склонность к эзотерикеДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Требуется сделать дизайн лендинга по продаже березовых дров . С подбором качественных изображений и видео на 3-5 секунды. Лаконичный дизайн. Целевая аудитория 55 лет и старше 35% 45-54 года 27,1% ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Требуется разработать прототип лендинга продажа березовых колотых дровВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $35
Требуется разработать прототип лендинга продажа березовых колотых дровДизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется изменить цвета, шрифты, текст, фото. Настроить слайдеры и всплывающие окна. Установить метрику и цели. Создать 5 типовых страниц под товары и услуги.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $10
Добрый вечер ! В форме заказа после нажатия заказать появляется данная ошибка Warning: file_get_contents () [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/mmmworld/domains/specprodazha.ru/public_html/putin/index.php on line 180 Вот сама строчка 180 { ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! При отправке запроса с сайта возникает данное сообщение Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: Filename cannot be empty in /home/mmmworld/domains/specprodazha.ru/public_html/specodezda/zakaz.php on line 30 Как это исправить?Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется убрать фон и увеличить разрешение 8 фотографийОбработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте ! Требуется сделать прайс лист с переходами и подгруппами.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется удалить название сайта на 8 фотографиях.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется создать дизайн одностраничника . ТЗ по запросу . Оплата по факту .Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте . Требуется сделать дизайн одностраничного сайта . Интернет-магазин IPhone и всей техники Apple.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Надо сделать сайт одностраничник с дизайном . Строительная тематика . Пишите цену и сроки .Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется сделать дизайн и верстку одностраничника по тематике детские товары.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад