Bammbino

Константин Bammbino

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
8 баллов
4 года назад
Верстка лэндинга
Всё устроило
Такое себе
Ответный отзыв
egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
$165
10 баллов
4 года назад
Доделать сайт
WordPress
С Константином приятно работать, адекватный заказчик. Быстро отвечает на вопросы и производит оплату. Общаться с ним одно удовольствие. Знает, чего хочет получить в итоге. С такими людьми, как Костя, работа превращается в одно удовольствие. Рекомендую!
Мастер своего дела,с полуслова понимает потребности заказчика. На любую просьбу реагирует очень быстро и видна его заинтересованность в результате.Очень приятный в общении,объясняет все простыми словами. Профессионал,добавить нечего.Буду рекомендовать и при необходимости,обращаться Благодарю от всей души.Успехов и процветания
Ответный отзыв
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Фото товара для WB
Заказчик крутой, строг к заказам. Рекомендую к сотрудничеству.
Все отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
_Tanya_design_
Татьяна 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
Фото товара для WB
Супер!
Пойдет
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн лендинга
Все Ок)
Сделано все на отлично! Буду обращаться еще! Рекомендую!
Ответный отзыв
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