Верстка лэндинга

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Завершен38 заявок1536 просмотров

Требуется верстка лендинга.  Адаптив, метрика, соц. сети. Дизайн есть

4 года назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$35
3 дня
Такое себе
Всё устроило

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Артем
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
22 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Максим
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Адилхан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Нурсултан
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Алексей
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Амир
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дозор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Олег
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад
Анатолий
 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Иван
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Яков
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 отзыва
4 года назад
Сергей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Анатоли
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
4 года назад
Михаил
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
18 отзывов(-3)
4 года назад
Тимур
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Владислав
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
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