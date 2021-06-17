На опенкарте в статичных страницах нужно разместить готовый блок с моделями. Размещать будем мы. С вашей стороны нужно скорректировать стили для этого блока, чтобы текст не уходил под этот блок и не сдвигался вниз ...
Верстка Landing Page
Добрый день.
Есть периодические задачи по верстке landing Page.
Нужна качественная, кроссбраузерная адаптивная верстка
Заявки фрилансеров
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