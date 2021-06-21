Верстка сайта

Необходимо реализовать, из неочевидного:

1) Чтобы полоса навигации на Desctop была фиксирована наверху страницы. То есть, при скроллинге она оставалась всегда наверху экрана пользователя.

2) При нажатии кнопок: "Подать заявку" и "Оставить заявку" открывалось модальное окно (есть в макете).

3) При нажатии на мессаджеры осуществлялся переход в месседжеры (сделать заготовку под номер)

4) При нажатии "гамбургера" в мобильной и планшетной версиях должно выпадать боковое меню (есть в макете)

5) Работу формы обратной связи в модальном окне и на странице ниже. Там где крансным выделено поле формы - это случай ошибки

https://www.figma.com/file/MP32qmwAikAGTTDUlEMgwE/%D0%92%D0%A1%D0%9A?node-id=0%3A1

Срок - 1 день, бюджет - 1500р. В заявке прошу указывать ваш Телеграмм