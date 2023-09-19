Работаю по принципу: сделай или сдохни! HTML, CSS, JS, БЭМ, SCSS, Gulp, Flexbox. Сверстаю Ваш макет качественно, кроссбраузерно и в срок.
Работая со мной Вы получаете:
- Увренность. Уверенность в том, что Ваш заказ будет обязательно выполнен. Принцип «Сделай или сдохни!» в действии.
- Гарантию. В течении недели, после принятия работы, совершенно бесплатно внесу правки в верстку. Если таковые будут.
- Выполнение в срок. Принципы принципами, но сроки нужно соблюдать. Верстка будет готова к оговоренному времени. Или раньше.
- Экономию бюжета. Делаю адаптивную верстку на основе макета под десктопы. Тем самым, Вы экономите свой бюджет на работе дизайнера.
Всегда на связи:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @shandy4wd
На моей страничке GitHub Вы можете ознакомиться с версткой популярных элементов сайта. Или использовать мой код у себя в проекте - мне не жалко, честно :)
-> GitHub
С радостью отвечу на Ваши вопросы:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @shandy4wd
Я против войны в Украине!
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- Верстка сайта Web-компании Over-Love35 просмотров