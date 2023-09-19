Работаю по принципу: сделай или сдохни! HTML, CSS, JS, БЭМ, SCSS, Gulp, Flexbox. Сверстаю Ваш макет качественно, кроссбраузерно и в срок.

Работая со мной Вы получаете:

Увренность. Уверенность в том, что Ваш заказ будет обязательно выполнен. Принцип «Сделай или сдохни!» в действии.

Уверенность в том, что Ваш заказ будет обязательно выполнен. Принцип «Сделай или сдохни!» в действии. Гарантию. В течении недели, после принятия работы, совершенно бесплатно внесу правки в верстку. Если таковые будут.

В течении недели, после принятия работы, совершенно бесплатно внесу правки в верстку. Если таковые будут. Выполнение в срок. Принципы принципами, но сроки нужно соблюдать. Верстка будет готова к оговоренному времени. Или раньше.

Принципы принципами, но сроки нужно соблюдать. Верстка будет готова к оговоренному времени. Или раньше. Экономию бюжета. Делаю адаптивную верстку на основе макета под десктопы. Тем самым, Вы экономите свой бюджет на работе дизайнера.

Всегда на связи:

HTML | CSS | JavaScript | БЭМ | SCSS | Gulp | Flexbox

На моей страничке GitHub Вы можете ознакомиться с версткой популярных элементов сайта. Или использовать мой код у себя в проекте - мне не жалко, честно :)

-> GitHub

С радостью отвечу на Ваши вопросы: