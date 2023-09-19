shandy4wd

Александр shandy4wd

 
32 годаРоссия/Жигулёвск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Работаю по принципу: сделай или сдохни! HTML, CSS, JS, БЭМ, SCSS, Gulp, Flexbox. Сверстаю Ваш макет качественно, кроссбраузерно и в срок.

Работая со мной Вы получаете:

  • Увренность. Уверенность в том, что Ваш заказ будет обязательно выполнен. Принцип «Сделай или сдохни!» в действии.
  • Гарантию. В течении недели, после принятия работы, совершенно бесплатно внесу правки в верстку. Если таковые будут.
  • Выполнение в срок. Принципы принципами, но сроки нужно соблюдать. Верстка будет готова к оговоренному времени. Или раньше.
  • Экономию бюжета. Делаю адаптивную верстку на основе макета под десктопы. Тем самым, Вы экономите свой бюджет на работе дизайнера.

Всегда на связи:

Технологии:

﻿HTML | CSS | JavaScript | БЭМ | SCSS | Gulp | Flexbox

На моей страничке GitHub Вы можете ознакомиться с версткой популярных элементов сайта. Или использовать мой код у себя в проекте - мне не жалко, честно :)

-> GitHub

С радостью отвечу на Ваши вопросы:

JavascriptHTMLCSSSCSSGulpПравки в верстке
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