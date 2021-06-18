Нужно сверстать сайт по макету в фигма.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка1096 просмотров

Нужно сверстать сайт по макету в фигма, адаптивно и кроссбраузерно. Сайт небольшой, опыт не обязателен. Макет отправлю исполнителю. 

Figma
4 года назад
guest_16238410394921
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

thetigran
Тигран 
18 лет
4 года в сервисе
Был
12 часов назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
Верстка выполнена быстро и качественно, все пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно. Всегда на связи в тегерамм.

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