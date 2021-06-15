Добрый день. Нужна верстка сайта данного дизайн макета. Напишите вашу цену за верстку и сколько времени вам потребуется на него. Прикрепите к отклику несколько ваших лучших работ. Желательно, чтоб это было что-то похожее. Нужна только верстка и соответствующий функционал.