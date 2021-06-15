Верстка сайта

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Закрыт39 заявок1786 просмотров

Добрый день. Нужна верстка сайта данного дизайн макета. Напишите вашу цену за верстку и сколько времени вам потребуется на него. Прикрепите к отклику несколько ваших лучших работ. Желательно, чтоб это было что-то похожее. Нужна только верстка и соответствующий функционал.

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Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
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