Есть личный прожэкт на Yii2, нужна разработка интерфейса и верстка. Думаю, что работы на час - два.
Верстка дополнительных страниц сайта
Доделать верстку еще 3х страниц
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