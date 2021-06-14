Реализовать функционал блога на тильде

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Закрыт2 заявки430 просмотров

Добрый день!

Есть сверстанный блог на тильде:

http://project4225104.tilda.ws/main-desctop-pad-mob

http://project4225104.tilda.ws/post-desctop-pad-mob

http://project4225104.tilda.ws/faqfinal

Мне нужно из этой “верстки” настроить функционал:

- разделы блога

- добавление постов с автоматическим добавлением карточек в разделы и на главную

- пагинация

- редактирование FAQ

- если это вообще возможно в тильде - поиск по FAQ

- если это вообще возможно в тильде - автоматические счетчики вот здесь: https://take.ms/qrWHoe

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Tilda
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dtx
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