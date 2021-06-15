Необходимо заменить 3 картинки на самописном лендинге. Также требуется создать 2 копии страницы на других URL. Бюджет ограничен, ожидается скромное предложение.
Верстка 3-х страниц
Сверстать 3 страницы по готовому дизайну
Выбранный исполнитель
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