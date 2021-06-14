Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок495 просмотров

Нужно сделать вёрстку сайта

От вас жду портфолио и телеграм

Дизайн есть

Покажу при общение

Определимся по цене и срокам

4 года назад
micki_pro
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Заявки фрилансеров

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