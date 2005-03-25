Fanle0

Максим Fanle0

 
20 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов под заказ

﻿Привет!👋

Меня зовут Максим и я фрилансер из России. Я предлагаю вам свои услуги на лучшей бирже в рунете.

Мои знания:

  • HTML5, CSS3.
  • LESS/SCSS.
  • Flexbox.
  • Верстка макетов из PSD и Figma.
  • Конечно же комментарии.
  • Подключение нестандартных шрифтов(@font-face, google web fonts).

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Мои гарантии:

  • Соблюдаю сроки.
  • Качественная верстка.
  • Разумные цены.
  • Постоянный онлайн.
  • Приятный разговор со мной.

Мои кошельки:

  • Visa 4276 0070 1952 8563
  • QIWI 4890 4947 2980 4013
  • На телефон +7-961-175-00-20

Связаться со мной вы можете📞:

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❗Все правки бесплатные!!! ❗

Не вижу смысла брать больше денег за работу, которую ты делаешь сам, поэтому правки в верстке бесплатные в течение 1 месяца после сдачи проекта.

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