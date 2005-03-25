Вёрстка сайтов под заказ
Привет!👋
Меня зовут Максим и я фрилансер из России. Я предлагаю вам свои услуги на лучшей бирже в рунете.
Мои знания:
- HTML5, CSS3.
- LESS/SCSS.
- Flexbox.
- Верстка макетов из PSD и Figma.
- Конечно же комментарии.
- Подключение нестандартных шрифтов(@font-face, google web fonts).
Мои гарантии:
- Соблюдаю сроки.
- Качественная верстка.
- Разумные цены.
- Постоянный онлайн.
- Приятный разговор со мной.
Мои кошельки:
- Visa 4276 0070 1952 8563
- QIWI 4890 4947 2980 4013
- На телефон +7-961-175-00-20
Связаться со мной вы можете📞:
- email: [email protected]
- WhatsApp: +7-961-175-00-20
- Telegram: Maxim Kirichenko
- VK: Maxim Kirichenko
❗Все правки бесплатные!!! ❗Не вижу смысла брать больше денег за работу, которую ты делаешь сам, поэтому правки в верстке бесплатные в течение 1 месяца после сдачи проекта.
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Портфолио
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