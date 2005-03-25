Вёрстка сайтов под заказ

﻿Привет!👋

Меня зовут Максим и я фрилансер из России. Я предлагаю вам свои услуги на лучшей бирже в рунете.

Мои знания:

HTML5, CSS3.

LESS/SCSS.

Flexbox.

Верстка макетов из PSD и Figma.

Конечно же комментарии.

Подключение нестандартных шрифтов(@font-face, google web fonts).

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Мои гарантии:

Соблюдаю сроки.

Качественная верстка.

Разумные цены.

Постоянный онлайн.

Приятный разговор со мной.

Мои кошельки:

Visa 4276 0070 1952 8563

QIWI 4890 4947 2980 4013

На телефон +7-961-175-00-20

Связаться со мной вы можете📞:

❗Все правки бесплатные!!! ❗

Не вижу смысла брать больше денег за работу, которую ты делаешь сам, поэтому правки в верстке бесплатные в течение 1 месяца после сдачи проекта.