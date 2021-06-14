Вёрстка одностраничника: 7 блоков

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок1153 просмотра

Макет на яндекс.диске.

Требования к вёрстке по ссылке в гисте гитхаба

К заявке прикрепляйте срок и стоимость.

Новичкам отдам в работу за более низкую ставку - прикрепляйте код пет/учебных-проектов.

Возможность последующей «натяжки» на CMS WordPress будет плюсом.

Антибот: 11+1

WordPress
4 года назад
_pustoy
Матвей 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Не с первого раза, но работа выполнена согласно критериям. Исполнитель не бросает после сдачи и прорабатывает все замечания.
Я по техническим причинам сорвал сроки и Матвей отнесся с пониманием. Заказчик супер
vdimas177
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$2
10 дней
Escrow
Коммуникабельный и отзывчивый исполнитель — не боится лишний раз уточнять и задавать вопросы. Взял проект в обед выходного дня, к утру прислал код. Вёрстка идентична PSD-макету. Были замечания по качеству кода, дозволительные для новичка.
Спасибо за мой первый заказ, оплатой доволен, задача поставлена правильно и понятно. Хотелось бы посотрудничать ещё в будущем)

Заявки фрилансеров

Иосиф
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
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Игорь
 
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Адиль
 
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Вадим
 
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Никита
 
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Был
3 года назад
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Арсен
 
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4 года назад
vdimas177
22 года
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Был
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4 года назад
Артём
 
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Был
3 года назад
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