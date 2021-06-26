Сверстать кабинет по дизайну в фигме

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Завершен30 заявок1619 просмотров

необходимо сверстать кабинет по готовому дизайну в фигме

вся структура в текущей версии кабинета (начинка) соответствует тому что есть в дизайне (скрин во вложении)

https://www.figma.com/file/sfFSZEXBZAaYxiny10XIQ9/спартанэткабинет?node-id=1756%3A8005

обязательно присылайте отклики с ориентировочной стоимостью и срокам выполения

FigmaNode.js
4 года назад
crydon
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Выбранный исполнитель

maxim_soloviov
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