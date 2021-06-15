Наверстать выезжающие вкладки и выпадающее меню

Нужен человек для верстки двух элементов на сайте:

1. Сделать боковую кнопку

Желательно найти какую-нибудь иконку - которая будет показывать что это кнопка "чтоб оставить жалобу"

Кнопка будет на всех страницах сайта. Учитывайте это, потому что на странице на некоторых страницах уже есть вкладка. по этому одна будет с сертификатами, а другая для написания жалобы.

При наведении на эту кнопку, она раскрывается и там текст - "Некачественный товар? Напишите нам!"

При нажатии открывается поп-ап.

В поп-апе

Заголовок "Оправить жалобу на некачественный товар в отдел контроля качества"

Дальше все поля без изменений

При заполнение всех полей и отправке - там выскакивает окошко "Спасибо, перезвоним" - оно без изменений.

2. На странице контактов (сайт в личку)

Между картой и карточками менеджеров - сделать раскрывашку.

Текст на раскрывашке "Некачественный товар? Напишите жалобу в отдел контроля качества" и стрелочка для раскрытия.

Если нажимаешь на раскрывашку, то открывается форма обратной связи.(не могу найти у нас на сайте подходящую =( )

Но там простая форма - имя, номер, электронная почта, сообщение и кнопка отправить.

Если человек отправляет, то форма раскрывашки закрывается.