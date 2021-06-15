Наверстать выезжающие вкладки и выпадающее меню

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Завершен2 заявки296 просмотров

Нужен человек для верстки двух элементов на сайте:

1. Сделать боковую кнопку

Желательно найти какую-нибудь иконку - которая будет показывать что это кнопка "чтоб оставить жалобу"

Кнопка будет на всех страницах сайта. Учитывайте это, потому что на странице на некоторых страницах уже есть вкладка. по этому одна будет с сертификатами, а другая для написания жалобы.

При наведении на эту кнопку, она раскрывается и там текст - "Некачественный товар? Напишите нам!"

При нажатии открывается поп-ап.

В поп-апе

Заголовок "Оправить жалобу на некачественный товар в отдел контроля качества"

Дальше все поля без изменений

При заполнение всех полей и отправке - там выскакивает окошко "Спасибо, перезвоним" - оно без изменений.

2. На странице контактов (сайт в личку)

Между картой и карточками менеджеров - сделать раскрывашку.

Текст на раскрывашке "Некачественный товар? Напишите жалобу в отдел контроля качества" и стрелочка для раскрытия.

Если нажимаешь на раскрывашку, то открывается форма обратной связи.(не могу найти у нас на сайте подходящую =( )

Но там простая форма - имя, номер, электронная почта, сообщение и кнопка отправить.

Если человек отправляет, то форма раскрывашки закрывается.

4 года назад
f1ash2back
Никита 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vadimrun
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$20
1 день
Хороший удаленщик, никаких проблем. Задачу понимает быстро, вопросов минимум. + свои какие-то решения предлагает, это круто =) Крч, заслуженные 5 звезд =)
Работаем не первый раз, отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству :)

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Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
4 года назад
vadimrun
Вадим 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад

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