Сверстать 1 блок для письма электорнного из фигмы - сейчас

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки791 просмотр

Сверстать 1 блок для письма электронного из фигмы - сейчас

Работы на час максимум (минут 30 думаю)

Оплата по готовности

бюджет 5$

Оставляйте Ваш телеграмм

Figma
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

max_mosquito
Максим 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Отличный исполнитель! рекомендую!
Благодарю за отзыв.

Заявки фрилансеров

Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Артём
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
max_mosquito
Максим 
43 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка Landing Page

    Добрый день! Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы.  Макет страницы: figma Визуализация работы: https://disk.yandex.ua/d/9z_zQthWT2eQgA Общие требования к верстке в приложенном ТЗ. Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Оплата ...

    FigmaNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сайт,вёрстка

    Сделать сайт наподобие https://bisonpad.com/# ,с другим задним анимационным фоном в первом блоке. Если какие то элементы сложные то можно упростить их

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка вет

    $60

    Необходима адаптивная кроссбраузерная вёрстка сайта. Адаптивка 1200/687/320 Дорисовывается выкладка активных элементов (кнопки, ссылки, меню и тд). В приложении скрины страниц с примерами адаптивки (в адаптивке отрисованы все страницы, приложенные архивом) и комментарии ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка по макетам. Срочно и качетсвенно

    $100

    Народ без отзывов не рассматриваю. Аванс после главной 20-25%. Сделать надо за 3-4 дня. Макетов много. Но они все однотипные. И большая половина макетов это модалки, менюшки и прочее. Бюджет 8000р

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка Tilda

    $110

    Техническое задание доступно по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1p5DBJE3UA5n22loCL0YGJpxUWVCrsegZLfktLoMYOtQ/edit?usp=sharing Прежде чем оставлять отклик, пожалуйста внимательно ознакомьтесь с предоставленной информацией.

    Tilda
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад