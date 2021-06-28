Верстка Landing Page

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Завершен16 заявок1417 просмотров

Добрый день!

Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы. 

Макет страницы: figma

Визуализация работы: https://disk.yandex.ua/d/9z_zQthWT2eQgA

Общие требования к верстке в приложенном ТЗ.

Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета.

Оплата по факту выполнения работы.

FigmaNode.js
4 года назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dikador
Антон 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$70
3 дня
Работа выполнена в срок. Все устроило!
Отличный заказчик! Грамотно составленные макеты и ТЗ, внятные поправки.

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Асия
 
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