Копию квиза

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок610 просмотров

Нужно сделать копию квиза https://goal88.ru/quiz/?from=vekref30789u1123658, на чистом html, css, js, чтобы я потом мог менять вопросы и видео через код

CSSHTMLJavaScript
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