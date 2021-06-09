Написать js для кредитного калькулятора

На mos-radius.ru в “Экскурсионном меню” есть три блока :Обзорная экскурсиБазовый радиусРасширенный радиусПеревёрстываем из исходников “Обзорную так” так: http://prntscr.com/14v33d1 и переносим её вниз. То есть делаем её по аналогии с двумя другими ...