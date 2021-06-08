Это страницы верстки http://nef.pokazmedom.com/ http://nef.pokazmedom.com/training.html http://nef.pokazmedom.com/timetable.html http://nef.pokazmedom.com/moscow_club.html http://nef.pokazmedom.com/clubs.html http://nef.pokazmedom.com/about.html Задачи выделены красным 1. http://joxi.ru/KAgx7QpiKlKZor 2. http://joxi.ru/1A53Qj4Ibdb87m 3. http://joxi.ru/823an0Zs8v8yZr
Галерея
Вадим, здравствуйте, бекендеру понравилось ваша верстка модального окна, я хотел бы заказать у вас галерею, которая будет открываться и закрываться также, как и модальное окно, которое вы сделали, и так же дам контакты бекендера, для настройки попапа.
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