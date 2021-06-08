Галерея

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка78 просмотров

Вадим, здравствуйте, бекендеру понравилось ваша верстка модального окна, я хотел бы заказать у вас галерею, которая будет открываться и закрываться также, как и модальное окно, которое вы сделали, и так же дам контакты бекендера, для настройки попапа.

4 года назад
lex_grechko
Алексей 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
37 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Спасибо за интересный заказ. Рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

vadim_losenkov
Вадим 
37 лет
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
4 года назад

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