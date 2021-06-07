Верстка страницы проверки на реакт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно сверстать страницу по готовому макету https://www.figma.com/proto/aR67QWEDk8EQQVPhwZYfky/DSP/SSP-Platform?node-id=1106:682&scaling=min-zoom . всю необходимую информацию предоставим

Node.js
4 года назад
guest_16143512000011
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$138
23 дня

Заявки фрилансеров

GoraChitich
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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