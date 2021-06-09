Сделать выдвигающуюся панель для существующей страницы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок598 просмотров

Сделать выдвигающуюся панель для существующей страницы.

Есть видео с образцом. Сделать подобное.

4 года назад
AlexAgate
Алексей 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$9
1 день
Escrow
Илья быстро работает, оперативно решает возникшие по ходу проекта вопросы. Были сомнения из-за возраста, но работа проделана хорошо. К работе относится ответственно.
Всегда на связи. Четко ставит задачу. Приятно работать, поверил в меня не смотря на возраст.

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ilya_javaAndroid
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