Здравствуйте! Нужно сверстать редизайн интернет-магазина. Задание тестовое для понимания Ваших возможностей. Если сработаемся, есть большая потребность в дальнейших заказах. Задача: Сверстать редизайн интернет-магазина на WooCommerce. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1gmKm73CzSgW2FaPZkDwpMB3b5CxaztLR1etuACuRrF4/edit?usp=sharing Начинаем с главной ...
Сверстать страницы помимо главной. С обязательным опытом W3 анимации.
Сверстать все страницы с макета, помимо главной.
Главная страница есть.
Макет:
https://www.figma.com/file/0VC7VLXEaP65adeE5F6mla/J-U-P-I-T-E-R-(Copy)?node-id=0%3A1
Адаптация сайта на усмотрение верстальщика, главное чтобы все блоки были сохранены, текст был читабельный.
Заявки фрилансеров
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