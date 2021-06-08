Сверстать страницы помимо главной. С обязательным опытом W3 анимации.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок893 просмотра

Сверстать все страницы с макета, помимо главной.

Главная страница есть.

Макет:

https://www.figma.com/file/0VC7VLXEaP65adeE5F6mla/J-U-P-I-T-E-R-(Copy)?node-id=0%3A1

Адаптация сайта на усмотрение верстальщика, главное чтобы все блоки были сохранены, текст был читабельный.

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