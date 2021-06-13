Добавить анимацию svg на сайт

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  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки904 просмотра

Здравствуйте.

Пожалуйста подскажите почему не подаёте заявки?

Необходимо добавить анимацию на страницу сайта.

Анимация выполнена в after effects

могу экспортировать как json файл 

Два сценария:

клик по собаке - первый сценарий

клик по кошке - второй сценарий воспроизведения анимации.

4 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

TedMarsh
23 года
4 года в сервисе
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4 года назад
$10
3 дня
Сотрудничество не состоялось.
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