Переверстать карточки товара

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Завершен8 заявок612 просмотров

Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz

Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении.

Perfect pixel.

Также в адаптиве все должно выглядеть соответственно.

При этом фнукции добавления в корзину не должны пострадать.

Сделать нужно сегодня. Просьба сразу указывать сумму.

4 года назад
awstudio
Максим 
42 года
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13 часов назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
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Escrow
Андрей справился быстро и без лишних вопросов! Как всегда на связи! Спасибо!
Максим всегда был на связи и поставил конкретную задачу. Все ok!

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