Переверстать карточки товара

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Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении.

Perfect pixel.

Также в адаптиве все должно выглядеть соответственно.

При этом фнукции добавления в корзину не должны пострадать.

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