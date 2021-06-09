Доработать HTML верстку для по ТЗ

Есть верстка, есть правки по ней.

Сайт уже боевой с этой версткой, нам потом нужно без проблемно, добавить доработанную верстку в CMS.

Понимание работы визуального редактора, в CMS 1сбитрикс приветствуется. Есть одна из задач по нему.

ТЗ после заявки, от вас портфолио и готовность сделать как можно быстрее.