Скорректировать раздел сайта - таблицы, заголовки

Есть сайт на php без админки. Php используется для инклудов повторяющися блоков типа шапки и подвала. Сама страница это файлик с html.

Нужно периодически что-то править (тексты, таблицы), выкладывать новые страницы в этот каталог.

Типичная задача:

а. заголовок меняем на "Серия N 920 G"

б. в первой строке текста аналогично - N 920 НА N 920 G

в. в первой таблице удаляем полностью столбец 2 (AP)

г. название 3го столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G

д. во второй таблице - аналогично - удаляем столбец AP (предпоследний)

е. название последнего столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G + удаляем ненужное теперь раздвоение столбца.

ж. в пустой ячейке в последнем столбце пишем "по заказу"

Кто готов на длительное плодотворное сотрудничество - пишите в личку, скину посмотреть проект.