Здравствуйте. Пожалуйста подскажите почему не подаёте заявки? Необходимо добавить анимацию на страницу сайта. Анимация выполнена в after effects могу экспортировать как json файл Два сценария: ...
Скорректировать раздел сайта - таблицы, заголовки
Есть сайт на php без админки. Php используется для инклудов повторяющися блоков типа шапки и подвала. Сама страница это файлик с html.
Нужно периодически что-то править (тексты, таблицы), выкладывать новые страницы в этот каталог.
Типичная задача:
а. заголовок меняем на "Серия N 920 G"
б. в первой строке текста аналогично - N 920 НА N 920 G
в. в первой таблице удаляем полностью столбец 2 (AP)
г. название 3го столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G
д. во второй таблице - аналогично - удаляем столбец AP (предпоследний)
е. название последнего столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G + удаляем ненужное теперь раздвоение столбца.
ж. в пустой ячейке в последнем столбце пишем "по заказу"
Кто готов на длительное плодотворное сотрудничество - пишите в личку, скину посмотреть проект.
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