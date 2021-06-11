Скорректировать раздел сайта - таблицы, заголовки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок581 просмотр

Есть сайт на php без админки. Php используется для инклудов повторяющися блоков типа шапки и подвала. Сама страница это файлик с html.

Нужно периодически что-то править (тексты, таблицы), выкладывать новые страницы в этот каталог.

Типичная задача:

а. заголовок меняем на "Серия N 920 G"

б. в первой строке текста аналогично - N 920 НА N 920 G

в. в первой таблице удаляем полностью столбец 2 (AP)

г. название 3го столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G

д. во второй таблице - аналогично - удаляем столбец AP (предпоследний)

е. название последнего столбца переименовывем с N 920 KT.29.18 на N 920 G + удаляем ненужное теперь раздвоение столбца.

ж. в пустой ячейке в последнем столбце пишем "по заказу"

Кто готов на длительное плодотворное сотрудничество - пишите в личку, скину посмотреть проект.

HTMLPHP
4 года назад
art-liberty
Александр 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yuzz38
Лев 
24 года
4 года в сервисе
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15 дней назад
4 года назад
$7
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Escrow
Исполнитель оперативно решил поставленную задачу. Рекомендую.
Рекомендую Александра, четко поставленное ТЗ и своевременная оплата!

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