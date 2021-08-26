Здравствуйте. Пожалуйста подскажите почему не подаёте заявки? Необходимо добавить анимацию на страницу сайта. Анимация выполнена в after effects могу экспортировать как json файл Два сценария: ...
Сверстать страницы сайта
Нужно сверстать страницы для мобильного приложения. Для верстки нужно использовать bootstrap 5 и его сетку из 12 колонок.
Количество экранов 25 штук. 85% экранов содержат мало элементов и очень простые.
Специалиста выбираем после предварительной онлайн-беседы.
В макете, который сделан в Фигме, используется сетка из 24-х колонок. Если в макете используется какой-то размер, которого нет в бутстрапе, то верстальщику можно самостоятельно принимать решение об округлении размера в ту или иную сторону. Например, если в Фигме указано, что некий отступ составляет 5 колонок из 24-х, то в результирующей странице верстальщик может указать или 2, или 3 из 12-ти. Главное, чтобы в результате было все ровно и красиво, чтобы элементы не перекрывались, не обрезались и не перепрыгивали на новую строку, если в этом нет объективной необходимости.
Страница должна корректно и красиво отображаться как на вертикальном, так и на горизонтальном экране.
Мобильное приложение пишется на vue.js и уже есть маленький прототип первого экрана со слайдером и меню.
Поэтому если верстальщику удобно сразу делать его на vue и разделить страницы на компоненты, но так можно и сделать. Мы можем скинуть наш прототип, если в этом будет необходимость.
Другие детали описаны в полном ТЗ, которое отправим специалисту лично.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $30
Есть верстка, есть правки по ней. Сайт уже боевой с этой версткой, нам потом нужно без проблемно, добавить доработанную верстку в CMS. Понимание работы визуального редактора, в CMS 1сбитрикс приветствуется. Есть одна из ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо написать js, чтоб кредитный калькулятор на сайте работал. Верстка уже есть. Формулы и логику предоставим в excell.HTML-верстка18 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
На mos-radius.ru в “Экскурсионном меню” есть три блока :Обзорная экскурсиБазовый радиусРасширенный радиусПеревёрстываем из исходников “Обзорную так” так: http://prntscr.com/14v33d1 и переносим её вниз. То есть делаем её по аналогии с двумя другими ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеется сайт lusso.inspire.kz Необходимо переверстать блоки товаров в соотвествии с макетами в приложении. Perfect pixel. Также в адаптиве все должно выглядеть соответственно. При этом фнукции добавления в корзину ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать выдвигающуюся панель для существующей страницы. Есть видео с образцом. Сделать подобное.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Сверстать все страницы с макета, помимо главной. Главная страница есть. Макет: https://www.figma.com/file/0VC7VLXEaP65adeE5F6mla/J-U-P-I-T-E-R-(Copy)?node-id=0%3A1 Адаптация сайта на усмотрение верстальщика, главное чтобы все блоки были сохранены, текст был ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Нужно сверстать редизайн интернет-магазина. Задание тестовое для понимания Ваших возможностей. Если сработаемся, есть большая потребность в дальнейших заказах. Задача: Сверстать редизайн интернет-магазина на WooCommerce. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1gmKm73CzSgW2FaPZkDwpMB3b5CxaztLR1etuACuRrF4/edit?usp=sharing Начинаем с главной ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад