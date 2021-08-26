Сверстать страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок2437 просмотров

Нужно сверстать страницы для мобильного приложения. Для верстки нужно использовать bootstrap 5 и его сетку из 12 колонок.

Количество экранов 25 штук. 85% экранов содержат мало элементов и очень простые.

Специалиста выбираем после предварительной онлайн-беседы.

В макете, который сделан в Фигме, используется сетка из 24-х колонок. Если в макете используется какой-то размер, которого нет в бутстрапе, то верстальщику можно самостоятельно принимать решение об округлении размера в ту или иную сторону. Например, если в Фигме указано, что некий отступ составляет 5 колонок из 24-х, то в результирующей странице верстальщик может указать или 2, или 3 из 12-ти. Главное, чтобы в результате было все ровно и красиво, чтобы элементы не перекрывались, не обрезались и не перепрыгивали на новую строку, если в этом нет объективной необходимости.

Страница должна корректно и красиво отображаться как на вертикальном, так и на горизонтальном экране.

Мобильное приложение пишется на vue.js и уже есть маленький прототип первого экрана со слайдером и меню.

Поэтому если верстальщику удобно сразу делать его на vue и разделить страницы на компоненты, но так можно и сделать. Мы можем скинуть наш прототип, если в этом будет необходимость.

Другие детали описаны в полном ТЗ, которое отправим специалисту лично.

BootstrapFigmaVue.js
4 года назад
otmechalka
Юрий 
23 года
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4 года назад

Выбранный исполнитель

julia0105
Юлия 
33 года
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Была
21 день назад
4 года назад
$100
14 дней
Escrow
Задачу выполнила успешно! Всегда была на связи. Оперативно исправляла замечания. Сроки соблюдены. Спасибо за работу! Рекомендую!
Спасибо за возможность поработать над интересным проектом! рекомендую к сотрудничеству

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