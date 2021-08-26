Сверстать страницы сайта

Нужно сверстать страницы для мобильного приложения. Для верстки нужно использовать bootstrap 5 и его сетку из 12 колонок.

Количество экранов 25 штук. 85% экранов содержат мало элементов и очень простые.

Специалиста выбираем после предварительной онлайн-беседы.

В макете, который сделан в Фигме, используется сетка из 24-х колонок. Если в макете используется какой-то размер, которого нет в бутстрапе, то верстальщику можно самостоятельно принимать решение об округлении размера в ту или иную сторону. Например, если в Фигме указано, что некий отступ составляет 5 колонок из 24-х, то в результирующей странице верстальщик может указать или 2, или 3 из 12-ти. Главное, чтобы в результате было все ровно и красиво, чтобы элементы не перекрывались, не обрезались и не перепрыгивали на новую строку, если в этом нет объективной необходимости.

Страница должна корректно и красиво отображаться как на вертикальном, так и на горизонтальном экране.

Мобильное приложение пишется на vue.js и уже есть маленький прототип первого экрана со слайдером и меню.

Поэтому если верстальщику удобно сразу делать его на vue и разделить страницы на компоненты, но так можно и сделать. Мы можем скинуть наш прототип, если в этом будет необходимость.

Другие детали описаны в полном ТЗ, которое отправим специалисту лично.