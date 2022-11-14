Веб-программирование

Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов с использованием технологий Flexbox, Grid и поcадка на CMS Wordpress (лендинги, визитки, корпоративные сайты).

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Закончил обучение в АНО ДПО «ШАД», ООО «Яндекс» Яндекс Практикум.

Ссылка на сертификат: https://yadi.sk/i/3n7Ik5Jg08E2lw.

Профессиональные навыки:

HTML5,

CSS, в том числе и препроцессор SASS/SCSS.

CSS Анимация.

Верстка по БЭМ.

Flex, Grid.

Язык программирования JavaScript(ES6).

Система контроля версий GIT.

Сборщики проектов Gulp и Webpack.

CMS Wordpress.

Иконочный шрифт.

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Верстка по макетам любых форматов:

Figma,

Photoshop,

Sketch,

Illustrator,

Zeplin.

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Готов дать гарантию на свою работу и бесплатно внести необходимые правки в течении недели после завершения и передачи вам архива.

Нахожусь всегда на связи, ниже мои контакты, в том числе и мобильный телефон.

Приступить к работе готов сразу.

Постоянно прокачиваю свои навыки, изучаю английский.

Предыдущий опыт трудовой деятельности научил работать, как в большой команде, так и понимать свою личную ответственность в рабочем процессе, уметь распределять свое время, выявляя срочные задачи и важные задачи.

Мои контакты:

Email: [email protected],

Skype: suvorov_roman1,

Telegram: @RomaSuv,

Tel: +79299035006.

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Оплатить выполyенный заказ вы можете:

--WebMoney,

--YandexMoney,

--Visa/Master card

или любым удобным вам способом).