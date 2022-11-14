Адаптивная, кроссбраузерная верстка сайтов с использованием технологий Flexbox, Grid и поcадка на CMS Wordpress (лендинги, визитки, корпоративные сайты).========================================================================================================
Закончил обучение в АНО ДПО «ШАД», ООО «Яндекс» Яндекс Практикум.
Ссылка на сертификат: https://yadi.sk/i/3n7Ik5Jg08E2lw.
Профессиональные навыки:
- HTML5,
- CSS, в том числе и препроцессор SASS/SCSS.
- CSS Анимация.
- Верстка по БЭМ.
- Flex, Grid.
- Язык программирования JavaScript(ES6).
- Система контроля версий GIT.
- Сборщики проектов Gulp и Webpack.
- CMS Wordpress.
- Иконочный шрифт.
Верстка по макетам любых форматов:
- Figma,
- Photoshop,
- Sketch,
- Illustrator,
- Zeplin.
Готов дать гарантию на свою работу и бесплатно внести необходимые правки в течении недели после завершения и передачи вам архива.
Нахожусь всегда на связи, ниже мои контакты, в том числе и мобильный телефон.
Приступить к работе готов сразу.
Постоянно прокачиваю свои навыки, изучаю английский.
Предыдущий опыт трудовой деятельности научил работать, как в большой команде, так и понимать свою личную ответственность в рабочем процессе, уметь распределять свое время, выявляя срочные задачи и важные задачи.
Мои контакты:
Email: [email protected],
Skype: suvorov_roman1,
Telegram: @RomaSuv,
Tel: +79299035006.
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Оплатить выполyенный заказ вы можете:
--WebMoney,
--YandexMoney,
--Visa/Master card
или любым удобным вам способом).
Портфолио
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