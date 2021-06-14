Требуется специалист по вёрстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок630 просмотров

Здравствуйте, нужен опытный специалист по верстке, от полтора года и выше, который свободен и готов прямо сейчас продолжить работу, по верстке оставшихся страниц, нужно знать что такое SVG, оптимизация под ретину экран и так далее, также нужно уметь написать простую анимацию на CSS3.

При ответе напишите какие стэки используете в работе.

Начинайте ответ с: я прочитал внимательно описание.

Спасибо!

4 года назад
Teivaz999
Эдгар 
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