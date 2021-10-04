КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА САЙТОВ

Давайте знакомиться

Так я запомнюсь как человек:

— Меня зовут: Максим Борисенко;

— Живу в России в городе Краснодар;

— Женат, есть кошка и собака;

Так я запомнюсь как профессионал:

— Специализация: Адаптивная верстка сайтов;

— Опыт работы: 11 лет (20 000 часов);

— Senior PHP;

— Отличное знание Bootstrap и Flexbox, Grid;

— Создаю невероятные анимации любой сложности;

— Веду свой YouTube канал;

Мой подход к работе:

— 12 часов рабочий день (+3:00 по МСК);

— Всегда на связи даже в выходные и праздники;

— Бесплатные правки в любом кол-ве;

— Всегда иду до конца, не бросаю начатое;

— Любой способ оплаты (банки, переводы, кошельки и т.д.)

А теперь по человечески :)

Я занимаюсь адаптивной версткой сайтов, а также являюсь разработчиком WordPress (CMS для сайтов). Если вам нужна профессиональная верстка без переплат, то обязательно напишите мне.

Оценю стоимость и сроки за 10 мин, после того как пришлёте дизайн на почту [email protected]

Мой Whatsapp - https://wapp.click/79615015011

Мой телеграмм -> https://tlgg.ru/@web_makbori

Мой аккаунт во Вконтакте -> https://vk.com/makbori

E-mail -> [email protected]

Сайт -> https://makbori.ru