Давайте знакомиться
Так я запомнюсь как человек:
— Меня зовут: Максим Борисенко;
— Живу в России в городе Краснодар;
— Женат, есть кошка и собака;
Так я запомнюсь как профессионал:
— Специализация: Адаптивная верстка сайтов;
— Опыт работы: 11 лет (20 000 часов);
— Senior PHP;
— Отличное знание Bootstrap и Flexbox, Grid;
— Создаю невероятные анимации любой сложности;
— Веду свой YouTube канал;
Мой подход к работе:
— 12 часов рабочий день (+3:00 по МСК);
— Всегда на связи даже в выходные и праздники;
— Бесплатные правки в любом кол-ве;
— Всегда иду до конца, не бросаю начатое;
— Любой способ оплаты (банки, переводы, кошельки и т.д.)
А теперь по человечески :)
Я занимаюсь адаптивной версткой сайтов, а также являюсь разработчиком WordPress (CMS для сайтов). Если вам нужна профессиональная верстка без переплат, то обязательно напишите мне.
Оценю стоимость и сроки за 10 мин, после того как пришлёте дизайн на почту [email protected]
Мой Whatsapp - https://wapp.click/79615015011
Мой телеграмм -> https://tlgg.ru/@web_makbori
Мой аккаунт во Вконтакте -> https://vk.com/makbori
E-mail -> [email protected]
Сайт -> https://makbori.ru
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