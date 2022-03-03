HTML-Верстальщик

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, и я начинающий HTML-верстальщик. Мне очень интересна область frontend-разработки, поэтому постоянно учусь и совершенствуюсь. Очень хочу расти дальше и развиваться в профессиональном плане.

Мои знания:

CSS3

HTML5

Figma

Photopea

Sass

Scss

Git

Mjml

Адаптивная верстка

Кроссбраузерная верстка

Резиновая верстка.

Желание работать и развиваться. Обладаю усердием и усидчивостью, внимателен, готов много и качественно работать.

HTML и CSS - на хорошем уровне.

Примеры работ: https://github.com/lap-Dmitry?tab=projects