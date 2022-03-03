HTML-Верстальщик
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, и я начинающий HTML-верстальщик. Мне очень интересна область frontend-разработки, поэтому постоянно учусь и совершенствуюсь. Очень хочу расти дальше и развиваться в профессиональном плане.
Мои знания:
- CSS3
- HTML5
- Figma
- Photopea
- Sass
- Scss
- Git
- Mjml
- Адаптивная верстка
- Кроссбраузерная верстка
- Резиновая верстка.
HTML и CSS - на хорошем уровне.
Примеры работ: https://github.com/lap-Dmitry?tab=projects
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