Dmitry37

Дмитрий Dmitry37

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
HTML-Верстальщик

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, и я начинающий HTML-верстальщик. Мне очень интересна область frontend-разработки, поэтому постоянно учусь и совершенствуюсь. Очень хочу расти дальше и развиваться в профессиональном плане.

Мои знания:

  • CSS3
  • HTML5
  • Figma
  • Photopea
  • Sass
  • Scss
  • Git
  • Mjml
  • Адаптивная верстка
  • Кроссбраузерная верстка
  • Резиновая верстка.
Желание работать и развиваться. Обладаю усердием и усидчивостью, внимателен, готов много и качественно работать.

HTML и CSS - на хорошем уровне.

Примеры работ: https://github.com/lap-Dmitry?tab=projects