🔥🔥🔥 Нужна качественная верстка? Тебе ко мне⭐ Делаю адаптивную и качественную верстку сайтов ⭐ HTML5, CSS3, JS

Моя цель - сделать ваш сайт на высшем уровне!

🤝Гарантия. Буду поддерживать ваш проект и внесу мелкие правки в течение 2-х недель после завершения заказа.

💼Портфолио и отзывы: portfolio.tigran-web.ru

Мои телеграм каналы по верстке:

Верстка сайтов | HTML, CSS, JS

Работа - верстка и фронтенд

➜ Почта - [email protected]

➜ WhatsApp - +7 995 789 5924

➜ Telegram - @Tigran1963

➜ Мой сайт - tigran-web.ru

🔥Почему стоит выбрать меня в качестве исполнителя заказа:

Учился у программиста из США, а также у Евгения Андриканича﻿

Адаптивная и кроссбраузерная верстка. Ваш сайт будет выглядеть отлично на любом девайсе и в любом нормальном браузере.

Зелёная зона Google Page Speed. Быстрая загрузка сайта экономит время и нервы пользователей, делая пользование сайтом еще приятнее

Моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее. При изменении контента (текста, картинок и т.д.) ничего не сломается и будет выглядеть отлично.

Использую чиcтый JavaScript.

易Умение и навыки:

HTML 5 (семантическая и доступная верстка)

Посадка на wordpress

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Реализация Pixel Perfect

Валидация по W3C

Анимирование с помощью JavaScript и CSS

Sass / Scss

Нативный JavaScript

БЭМ

Адаптивная-отзывчивая верстка / верстка по брейкпоинтам

Сборщик Gulp, Webpack

FlexBox

Grid Layout

Иконочный шрифт

Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD

☎️Я всегда на связи. Можем поговорить, как голосом, так и в текстовом формате.

📖Помогу составить ТЗ

🧑‍💻Дизайнер тоже может ошибаться, в процессе работы буду предлагать улучшения, чтобы сайт был максимально удобным

✅Довожу начатое до конца

💵Оплату можно осуществить одним из следующих способов:

Безопасная сделка

Банковский перевод (Сбербанк, Тинькофф)

Оплата по CБП, СЗ и USDT

➜ Почта - [email protected]

➜ WhatsApp - +7 995 789 5924

➜ Telegram - @Tigran1963

➜ Мой сайт - tigran-web.ru