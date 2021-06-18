Моя цель - сделать ваш сайт на высшем уровне!
🤝Гарантия. Буду поддерживать ваш проект и внесу мелкие правки в течение 2-х недель после завершения заказа.
💼Портфолио и отзывы: portfolio.tigran-web.ru
Мои телеграм каналы по верстке:
Верстка сайтов | HTML, CSS, JS
🔥Почему стоит выбрать меня в качестве исполнителя заказа:
Учился у программиста из США, а также у Евгения Андриканича
Адаптивная и кроссбраузерная верстка. Ваш сайт будет выглядеть отлично на любом девайсе и в любом нормальном браузере.
Зелёная зона Google Page Speed. Быстрая загрузка сайта экономит время и нервы пользователей, делая пользование сайтом еще приятнее
Моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее. При изменении контента (текста, картинок и т.д.) ничего не сломается и будет выглядеть отлично.
Использую чиcтый JavaScript.
易Умение и навыки:
HTML 5 (семантическая и доступная верстка)
Посадка на wordpress
Оптимизация по Google PageSpeed Insights
Реализация Pixel Perfect
Валидация по W3C
Анимирование с помощью JavaScript и CSS
Sass / Scss
Нативный JavaScript
БЭМ
Адаптивная-отзывчивая верстка / верстка по брейкпоинтам
Сборщик Gulp, Webpack
FlexBox
Grid Layout
Иконочный шрифт
Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD
☎️Я всегда на связи. Можем поговорить, как голосом, так и в текстовом формате.
📖Помогу составить ТЗ
🧑💻Дизайнер тоже может ошибаться, в процессе работы буду предлагать улучшения, чтобы сайт был максимально удобным
✅Довожу начатое до конца
💵Оплату можно осуществить одним из следующих способов:
Безопасная сделка
Банковский перевод (Сбербанк, Тинькофф)
Оплата по CБП, СЗ и USDT
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