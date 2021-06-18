thetigran

Тигран Агаджанян thetigran

 
17 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
22 дня назад
🔥🔥🔥 Нужна качественная верстка? Тебе ко мне&#11088; Делаю адаптивную и качественную верстку сайтов &#11088; HTML5, CSS3, JS

Моя цель - сделать ваш сайт на высшем уровне!

🤝Гарантия. Буду поддерживать ваш проект и внесу мелкие правки в течение 2-х недель после завершения заказа.

💼Портфолио и отзывы: portfolio.tigran-web.ru

Мои телеграм каналы по верстке:

Верстка сайтов | HTML, CSS, JS

Работа - верстка и фронтенд

➜ Почта - [email protected]

WhatsApp - +7 995 789 5924

Telegram - @Tigran1963

Мой сайт - tigran-web.ru

🔥Почему стоит выбрать меня в качестве исполнителя заказа:

  • Учился у программиста из США, а также у Евгения Андриканича﻿

  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка. Ваш сайт будет выглядеть отлично на любом девайсе и в любом нормальном браузере.

  • Зелёная зона Google Page Speed. Быстрая загрузка сайта экономит время и нервы пользователей, делая пользование сайтом еще приятнее

  • Моя вёрстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее. При изменении контента (текста, картинок и т.д.) ничего не сломается и будет выглядеть отлично.

  • Использую чиcтый JavaScript.

易Умение и навыки:

  • HTML 5 (семантическая и доступная верстка)

  • Посадка на wordpress

  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights

  • Реализация Pixel Perfect

  • Валидация по W3C

  • Анимирование с помощью JavaScript и CSS

  • Sass / Scss

  • Нативный JavaScript

  • БЭМ

  • Адаптивная-отзывчивая верстка / верстка по брейкпоинтам

  • Сборщик Gulp, Webpack

  • FlexBox

  • Grid Layout

  • Иконочный шрифт

  • Figma, PSD, Zeplin, Sketch, Adobe XD

☎️Я всегда на связи. Можем поговорить, как голосом, так и в текстовом формате.

📖Помогу составить ТЗ

🧑‍💻Дизайнер тоже может ошибаться, в процессе работы буду предлагать улучшения, чтобы сайт был максимально удобным

Довожу начатое до конца

💵Оплату можно осуществить одним из следующих способов:

  • Безопасная сделка

  • Банковский перевод (Сбербанк, Тинькофф)

  • Оплата по CБП, СЗ и USDT

➜ Почта - [email protected]

WhatsApp - +7 995 789 5924

Telegram - @Tigran1963

Мой сайт - tigran-web.ru

JavascriptWordPressOpenCartВерстка сайтаHTMLCSSJoomlaFigmaPrestashop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Несложная верстка
Быстро, хороший уровень верстки, чистый код. Буду работать еще с Тиграном!
С Ириной очень приятно работать, четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата во время. Буду рад сотрудничать вновь!
Ответный отзыв
ngperfect
Влад 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
2 года назад
Верстка лендинга
Вообще никаких претензий к Тиграну, быстро и четко справился с версткой лендинга. Оперативно всегда отвечал, сам пару моментов подсказал, предложил, о чем я изначально забыл. Все задумки реализованы. Удобно был организован процесс работы, можно было отслеживать выполнение в режиме онлайн. Однозначно, рекомендую!
С Владом приятно работать, отвечает очень быстро, нюансы обговариваются и решаются на месте. С оплатой все отлично, рекомендую. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество :)
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guest_16238410394921
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Нужно сверстать сайт по макету в фигма.
Верстка выполнена быстро и качественно, все пожелания учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена ясно. Всегда на связи в тегерамм.
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