Качественная вёрстка сайта (HTML, CSS, JS) и интеграция вёрстки на CMS Wordpress

Качественная вёрстка сайта (HTML, CSS, JS) и интеграция вёрстки на CMS Wordpress

- После выполнения работ в случае необходимости помогу запустить ваш сайт в Интернете

- Предоставлю инструкцию для дальнейшей работы с наполнением сайта через личный-кабинет

- В течение недели осуществляю исправление своих ошибок, которые были замечены позже

ОБО МНЕ

Меня зовут Руслан. За плечами техническое образование в сфере IT и опыт более 4 лет верстальщиком, фронтенд разработчиком. Берусь за интересные проекты и довожу их до логического завершения. Занимаюсь написанием адаптивной вёрстки и интеграцией вёрстки на CMS Wordpress по готовому дизайн макету.

Есть партнёры (дизайнеры, маркетологи), с которыми также готов разработать для Вас сайт под ключ с индивидуальным дизайном.

Выполненные проекты, а также отзывы о моей работе Вы можете увидеть :

1) на моём сайте портфолио: https://turalinov.github.io/

2) и на бирже фриланса Freelancehunt: https://freelancehunt.com/freelancer/rusltur_24.html

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Email: [email protected]

Telegram: @turalinov

Github аккаунт: https://github.com/Turalinov

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ:

Стоимость я рассчитываю индивидуально для каждого проекта, так как по количеству блоков и функционалу они разные, в среднем:

Вёрстка:

- 1 адаптивный блок — в среднем $5

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

Оценка проекта Предоставляете дизайн-макет и ТЗ на вёрстку для оценки проекта. Оглашаю сроки и стоимость проекта после анализа макета и ТЗ.



Примечание. Стоимость и сроки не меняются в процессе работы за исключением тех случаях когда заказчик хочет внести изменения в задачу, которые увеличат объем работ и затрачиваемое время. Все мы люди и у всех нас бывают непредвиденные ситуации, когда подобное случается со мной, я информирую заказчика об этом заранее, если это критично влияет на сроки, я предоставляю скидку для текущего проекта.

Предоплата Работаю по предоплате 30% от всей стоимости проекта. (Обычно делю на 2 части)

Выполнение проекта. Вёрстка. Верстаю все страницы сайта Программирование. Программирую всё то, что работает с входными данными.

Проверка Отправляю вёрстку на проверку

Выполнение проекта (часть 2). (если интеграция не нужна, пропускаем этот этап) Готовую вёрстку интегрирую на CMS Wordpress для удобной работы с сайтом по наполнению контентом Запускаю сайт на вашем хостинге с привязкой домена

Проверка Проверяете сайт и админку на ошибки

Сдача проекта. Все файлы и исходники отправляю архивом.



Оплата остальной части проекта





СПОСОБЫ ОПЛАТЫ: