Качественная вёрстка сайта (HTML, CSS, JS) и интеграция вёрстки на CMS Wordpress
- После выполнения работ в случае необходимости помогу запустить ваш сайт в Интернете
- Предоставлю инструкцию для дальнейшей работы с наполнением сайта через личный-кабинет
- В течение недели осуществляю исправление своих ошибок, которые были замечены позже
ОБО МНЕ
Меня зовут Руслан. За плечами техническое образование в сфере IT и опыт более 4 лет верстальщиком, фронтенд разработчиком. Берусь за интересные проекты и довожу их до логического завершения. Занимаюсь написанием адаптивной вёрстки и интеграцией вёрстки на CMS Wordpress по готовому дизайн макету.
Есть партнёры (дизайнеры, маркетологи), с которыми также готов разработать для Вас сайт под ключ с индивидуальным дизайном.
Выполненные проекты, а также отзывы о моей работе Вы можете увидеть :
1) на моём сайте портфолио: https://turalinov.github.io/
2) и на бирже фриланса Freelancehunt: https://freelancehunt.com/freelancer/rusltur_24.html
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Email: [email protected]
Telegram: @turalinov
Github аккаунт: https://github.com/Turalinov
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
Стоимость я рассчитываю индивидуально для каждого проекта, так как по количеству блоков и функционалу они разные, в среднем:
Вёрстка:
- 1 адаптивный блок — в среднем $5
ЭТАПЫ РАБОТЫ:
Оценка проекта
Предоставляете дизайн-макет и ТЗ на вёрстку для оценки проекта.
Оглашаю сроки и стоимость проекта после анализа макета и ТЗ.
Примечание. Стоимость и сроки не меняются в процессе работы за исключением тех случаях когда заказчик хочет внести изменения в задачу, которые увеличат объем работ и затрачиваемое время. Все мы люди и у всех нас бывают непредвиденные ситуации, когда подобное случается со мной, я информирую заказчика об этом заранее, если это критично влияет на сроки, я предоставляю скидку для текущего проекта.
Предоплата
Работаю по предоплате 30% от всей стоимости проекта. (Обычно делю на 2 части)
Выполнение проекта.
Вёрстка. Верстаю все страницы сайта
Программирование. Программирую всё то, что работает с входными данными.
Проверка
Отправляю вёрстку на проверку
Выполнение проекта (часть 2). (если интеграция не нужна, пропускаем этот этап)
Готовую вёрстку интегрирую на CMS Wordpress для удобной работы с сайтом по наполнению контентом
Запускаю сайт на вашем хостинге с привязкой домена
Проверка
Проверяете сайт и админку на ошибки
Сдача проекта.
Все файлы и исходники отправляю архивом.
Оплата остальной части проекта
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:
- на Visa/Mastercard
- PayPal
- а также любым другим удобным для Вас способом
Бриф : https://forms.gle/RaQpxGJnDJQenpKc9
Портфолио
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