Нужно сверстать сайт

$800
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка229 просмотров

Нужно сверстать сайт по макету. Пж только адекватные люди. Макет в фигме

https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/nuzhno-sverstat-sajt-1114674/

Figma
4 года назад
liubomyr162
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sergo_kh
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$800
8 дней

Заявки фрилансеров

sergo_kh
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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