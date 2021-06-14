Сверстать 3 страницы по готовому дизайну
Нужно сверстать сайт
Нужно сверстать сайт по макету. Пж только адекватные люди. Макет в фигме
https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/nuzhno-sverstat-sajt-1114674/
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