Верстка на Wordpress

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Закрыт14 заявок2080 просмотров

Надо натянуть новый дизайн на существующий функционал на Wordpress. 10 страниц + попапы, адаптивы. Скидывайте ваши портфолио и цены

WordPress
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Заявки фрилансеров

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ТОП-5
HTML-верстка
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HTML-верстка
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